Avellino – Virtus Francavilla sarà trasmessa in diretta tv in chiaro. La sfida (valida per la 33a giornata di Serie C girone C e che – in caso di non vittoria degli irpini – potrebbe consegnare la promozione alla Ternana) sarà trasmesso infatti sulla tv locale “Antenna Sud”, che detiene i diritti per trasmettere alcune partite delle squadre pugliesi di Serie C.

La gara (calcio d’inizio domenica 28 marzo, ore 15.00) sarà trasmessa dunque in diretta tv in chiaro da Antenna Sud sul canale 13 del digitale terrestre in Puglia. In streaming, invece, l’incontro sarà visibile agli utenti abbonati su sito internet e sul canale YouTube di Eleven Sports (QUI le info), la piattaforma che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato di Serie C.





In questo caso, non sarà possibile acquistare singolarmente il match su Sky Sport (niente diretta tv in modalità pay per view) e l’evento non sarà disponibile nemmeno sul portale streaming LIVENow.

