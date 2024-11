Ballardini: “Palermo, la città ti spinge ma serve coinvolgerla”

Davide Ballardini fa il punto sul Palermo: in un’intervista rilasciata a Pianetaserieb.it l’ex tecnico rosanero ha parlato del club di viale del Fante, dando una grossa considerazione all’ambiente che lo circonda.

“Il Palermo per me ha una società straordinariamente forte e ambiziosa, ma non solo – afferma -. L’ambiente palermitano con poco può essere coinvolto. La squadra e la società devono riuscire a coinvolgere l’ambiente. I tifosi e la città ti spingono e ti portano su, ti fanno fare delle prestazioni addirittura al di sopra delle tue potenzialità”.

Non tutto è perduto: “Ci sono tutte le prerogative per poter lottare per la Serie A, anche se in questo momento ci sono delle difficoltà. Con un giusto intervento può davvero scattare quella scintilla“.