“Tutti al Barbera”. Dopo la vittoria con il Benevento, questo il richiamo ai tifosi da parte del Palermo calcio, che comunica la messa in vendita dei biglietti per la gara Palermo-Padova, valida per la trentaquattresima giornata del campionato Serie BKT 2018-2019, in programma lunedì 22 aprile 2019 alle ore 21.00 allo Stadio “Renzo Barbera”.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 15 aprile e potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate (CLICCA QUI), su Internet solo a tariffa intera (CLICCA QUI) e presso gli Store Ufficiali.

Confermata la tariffa ridotta dei biglietti per la singola gara per le categorie Donne, Under 18 (nati dal 01/01/2001) ed Over 65 (nati entro il 31/12/1954).

Inoltre, i possessori di un biglietto di almeno 5 delle ultime 6 gare casalinghe del Palermo della stagione 2018-2019 avranno riservato, in occasione della Campagna Abbonamenti 2019-2020, lo stesso trattamento degli abbonati rosanero per la stagione in corso con diritto di prelazione a prezzo di rinnovo per la sottoscrizione degli abbonamenti della prossima stagione.

La Biglietteria Sud del Renzo Barbera sarà attiva da venerdì 19 aprile, rispettando i seguenti orari:

– venerdì 19 aprile 16.00 – 18.30;

– sabato 20 aprile 10.00 – 13.00;

– domenica chiuso;

– lunedì 22 aprile 10.30 – 17.00.

Ecco i prezzi dei tagliandi:

Settore Intero Ridotto (Donne, U18, O65 *) Autorità Socio Sostenitore 150€ — Tribuna Centralissima 95€ 48€ Tribuna Centrale 50€ 25€ Tribuna Laterale 30€ 14€ Trib. Montepellegrino Inf. Centrale 20€ 10€ Trib. Montepellegrino Inf. Laterale 14€ 7€ Trib. Montepellegrino Sup. Centrale 17€ 9€ Trib. Montepellegrino Sup. Laterale 12€ 6€ Curve 9€ 5€ Settore Ospiti 9€ —

* Under 18: nati dal 01/01/2001; Over 65: nati entro il 31/12/1954

IMPORTANTE

– Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket, gli esercenti applicheranno una commissione fissa di 1,00 euro per ogni titolo emesso oltre il prezzo del biglietto, per la quale l’esercente emetterà uno scontrino/ricevuta fiscale. Ogni acquirente potrà comprare al massimo quattro biglietti compreso il proprio. Anche nei punti vendita Vivaticket sarà possibile acquistare il posto con scelta su mappa;

– nel rispetto delle normative vigenti, i biglietti potranno essere acquistati solo presentando i documenti d’identità in originale. Tale provvedimento è obbligatorio anche per i minorenni;

– l’accesso e la permanenza all’interno dell’Impianto Sportivo sono regolati dal Regolamento D’Uso dello Stadio e dal Codice di Regolamentazione: l’acquisto del titolo di accesso determina l’accettazione incondizionata dei suddetti Regolamenti da parte dello spettatore, con particolare riferimento al Codice di Regolamentazione.

L’U.S. Città di Palermo ricorda che i tornelli saranno aperti almeno due ore prima dall’inizio della partita. Per favorire il regolare accesso all’impianto, si invita dunque il pubblico a recarsi allo stadio in largo anticipo rispetto all’inizio della gara.

TIFOSERIA SQUADRA OSPITE

– I residenti della regione Veneto, a seguito di indicazione da parte della Questura di Palermo, potranno acquistare il titolo di accesso senza l’obbligo di titolarità di Tessera del Tifoso/Fidelity Card e solo per il Settore Ospiti e la Tribuna Centrale;

– il Settore Ospiti può essere acquistato sul circuito nazionale di biglietteria Vivaticket al costo di 9 €. Gli esercenti applicheranno una commissione fissa di 1,00 euro per ogni titolo emesso oltre il prezzo del bliglietto, per la quale l’esercente emetterà uno scontrino/ricevuta fiscale;

– il termine della vendita dei biglietti del Settore Ospiti è fissato per le ore 19.00 del giorno che precede la gara. Non sarà dunque possibile acquistare i tagliandi il giorno della partita.

INFO PROMO ABBONAMENTI 2019-2020

– I possessori di un biglietto di almeno 5 delle ultime 6 gare casalinghe del Palermo della stagione 2018-2019 al momento della stipula dell’abbonamento per la stagione 2019-2020 usufruiranno del prezzo alla tariffa del rinnovo. Gli stessi potranno esercitare un diritto di prelazione sul posto prima della fase relativa ai nuovi abbonamenti ma solo successivamente a quella di rinnovo degli attuali abbonati, che comunque manterranno la priorità su tutti.

– Per usufruire della promozione, in fase di campagna abbonamenti, l’avente diritto sarà tenuto a consegnare in originale almeno 5 biglietti delle 6 partite di seguito elencate: Palermo-Lecce, Palermo-Carpi, Palermo-Hellas Verona, Palermo-Padova, Palermo-Spezia e Palermo-Cittadella.

– Ai fini della promozione i 5 tagliandi potranno essere acquistati in qualsiasi settore dello stadio e non necessariamente tutti nello stesso.

– Non daranno diritto alla promozione i biglietti delle eventuali partite dei play-off.

– In caso di smarrimento dei tagliandi, non sarà possibile usufruire della promozione.

– La promozione potrà essere esercitata esclusivamente presso gli uffici della Campagna Abbonamenti dello Stadio “Renzo Barbera” secondo le indicazioni che verranno in seguito comunicate.

– Per attivare la promozione, in fase di campagna abbonamenti, i biglietti si intenderanno validi se ciascuno dei 5 tagliandi (sui 6 totali) riporterà nome, cognome, luogo e data di nascita dello stesso intestatario che sottoscriverà l’abbonamento per la stagione 2019-2020.

– La promozione sarà valida anche per i biglietti caricati su Tessera del Tifoso, avendo cura di stampare di volta in volta il segnaposto da presentare durante la campagna abbonamenti. La promozione potrà essere attivata anche per i titolari dei tagliandi acquistati a prezzo ridotto (le fasce di prezzo per la Campagna Abbonamenti 2019-2020 verranno stabilite successivamente).

– L’attivazione della promozione consentirà di cambiare settore o posto rispetto a quelli scelti in biglietteria per le partite oggetto della promozione.

– Sono esclusi dalla promozione i tagliandi non acquistati (accrediti, accrediti di enti, sponsor, etc.).

Per tutte le info: iosonorosanero@palermocalcio.it.

LEGGI ANCHE

GDS – YORK CAPITAL: ECCO QUANDO SI CHIUDE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

PUSCAS: “UNA GRANDE GIOIA PER I NOSTRI TIFOSI”

STELLONE: “ORA DIPENDE DA NOI”