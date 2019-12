Cagliari – Lazio 1 – 2 | Marcatori: 8′ p.t. Simeone (C), 45′ +3 s.t. Luis Alberto (L), 45′ +8 s.t. Caicedo

Bella partita alla Sardegna Arena. Il Cagliari viene beffato nel finale dalla Lazio che la ribalta interamente nel recupero. A Simeone rispondono Luis Alberto e Caicedo a tempo scaduto. Molte proteste nel finale per il gol vittoria della Lazio.

Cagliari (4-3-2-1): Rafael 6; Cacciatore 6, Pisacane 6, Klavan 6, Lykogiannis 6.5; Nandez 6, Cigarini 6 (dal 35′ s.t. Oliva s.v.),Ionita 6.5 (dal 38′ s.t. Faragò 5); Nainggolan 6.5, Joao Pedro 6.5; Simeone 7.

Lazio (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 5.5, Acerbi 5.5, Radu 5 (dal 35′ s.t. Caicedo 8); Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5.5 (dal 19′ s.t. Cataldi 6), Luis Alberto 6, Lulic 5 (dall’11’ s.t. Jony 5.5); Correa 6.5, Immobile 5.

I MIGLIORI

Simeone: pronti via segna subito un gol tanto importante quanto bello, un sinistro potentissimo che si infila all’incrocio dei pali e che lascia Strakosha impassibile. Nella ripresa si divora la rete che potrebbe chiudere la partita sugli sviluppi di un contropiede da lui spinto in maniera eccelsa, ma la sua prestazione è nettamente positiva.

Nainggolan: è in grandissima condizione, lontano parente del calciatore che si è visto all’Inter la passata stagione. Non sbaglia mai la giocata e atleticamente è straripante, ciò si vede anche da alcuni scatti, che solitamente non sono il suo forte. E’ l’anima e il simbolo di questo Cagliari.

Strakosha: è autore di un vero e proprio miracolo su Nainggolan, nega il gol che avrebbe chiuso definitivamente la partita e mantiene i suoi vivi fino alla fine. Di gran lunga il migliore dei suoi e ciò fa capire che tipo di partita ha fatto la Lazio.

Caicedo: entra a dieci minuti dalla fine, non si vede fino a quando non segna un gol di importanza incredibile per la Lazio che adesso si trova a -3 dalla vetta. Un’incornata delle sue che porta i suoi in paradiso dopo una partita di sofferenza.

I PEGGIORI

Immobile: la Lazio non è abituata a fare a meno dei suoi gol. Terza partita consecutiva (tra campionato e coppa) senza timbrare il capocannoniere della Serie A. Apparentemente sembra essere finito il periodo in cui anche solo toccando la sfera entrava dentro senza problemi, un calo fisiologico che lo riporta tra gli esseri umani.

Radu: partita gravemente insufficiente da parte del difensore biancoceleste, che sbaglia molto in fase di impostazione e si fa saltare anche un paio di volte di troppo. Lascia solo Simeone nell’azione del suo gol.