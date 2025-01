Calciomercato Palermo, spunta il nome di Barreca. Insigne può partire

Una volta individuato il modulo, è tempo di gettarsi a capofitto sul mercato. Il ds Osti è al lavoro per un esterno che possa agire nalla linea a cinque in mezzo al campo e insidiare o far rifiatare Lund.

Per la corsia l’idea darebbe quella di portare in rosa Barreca della Samp, su di lui però avrebbe messo gli occhi anche la Salernitana. Di Chiara resta, invece, più “defilato” nelle preferenze.

Lo riporta il Giornale di Sicilia. Il calciatore classe ’95 in questa stagione non riesce a trovare spazio: solo 5 presenze in B e una in Coppa. In uscita si valutano, inoltre, offerte per Insigne: si parlava del Bari ma ancora non c’è stato alcun affondo concreto.