Caserta: “Bene l’approccio contro una squadra costruita per vincere la B”

Fabio Caserta commenta con soddisfazione la vittoria contro il Palermo. L’allenatore del Catanzaro, intervenuto in conferenza stampa, sottolinea l’approccio positivo della sua squadra, che ha conquistato il secondo successo di fila.

“I ragazzi hanno interpretato molto bene la gara contro una squadra costruita per vincere il campionato – afferma – . Sono felice per l’approccio, il nostro percorso è molto positivo. Abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni, questa è la strada giusta. La Serie B è molto difficile”.

“Abbiamo letto in settimana che c’erano varie opzioni di formazioni per il Palermo, avevamo ipotizzato un 3-5-2. Secondo me noi siamo stati bravi con i centrocampisti a creare superiorità in mezzo. I ragazzi hanno avuto una lettura positiva, le difficoltà che abbiamo creato al Palermo sono state in mezzo al campo“, conclude.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH