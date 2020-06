Momenti di follia quelli vissuti allo stadio Pinto di Caserta, dove (poco prima della conferenza di presentazione del nuovo direttore generale, Vincenzo Todaro) ignoti hanno fatto irruzione in sala stampa prendendo a calci le sedie e aprendo gli estintori contro giornalisti e dirigenza del club, costretto a rinviare la conferenza stampa. Fortunatamente non si registrano feriti. In sala erano presenti anche il presidente del club Giuseppe D’Agostino e sua moglie.

Le forze dell’ordine sono accorse sul posto e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili: si tratterebbe di tre persone, che sono scappate e al momento sono ancora ignote. Ignote anche le motivazioni dell’atto vandalico, ma si ipotizza un collegamento con le contestazioni della tifoseria degli ultimi giorni e alcuni striscioni di minacce contro i giornalisti.

Amarezza da parte della Casertana, che in una nota afferma: “La Casertana FC condanna fermamente l’azione posta in essere da ignoti presso la sala stampa del Pinto e manifesta tutto il suo disappunto per i fatti che hanno reso impossibile lo svolgimento della programmata conferenza di presentazione del direttore generale Vincenzo Todaro. L’episodio, fortunatamente, non ha portato conseguenza alcuna per gli operatori dell’informazione e i rappresentanti della società presenti in sala. Il programmato appuntamento con i giornalisti si ritiene rinviato a data da destinarsi”.

USSI CAMPANIA E SINDACATO GIORNALISTI

“L’episodio segue alcune contestazioni che in questi giorni hanno animato uno scontro strisciante tra tifosi e organi di stampa con l’esposizione di striscioni di minacce contro i giornalisti. Chiediamo alle forze dell’ordine indagini rapide e la garanzia della sicurezza e del diritto di cronaca all’interno e fuori lo stadio della Casertana. Così come è necessaria da parte dei dirigenti della squadra più responsabilità. Proprio nei giorni scorsi il presidente aveva attaccato i giornalisti”.

FOTO CASERTANA F.C.