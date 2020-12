“Auspico che la trattativa si definisca quanto prima”. Così il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha commentato l’incontro con Joe Tacopina, tornato in Sicilia per definire alcuni aspetti chiave della trattativa per l’acquisizione del Calcio Catania dalla Sigi.

Pogliese scrive: “Mi sono confrontato per quasi 2 ore con l’imprenditore americano Joe Tacopina a Torre del Grifo, assieme a Sean Largotta, Gaetano Nicolosi, Dario Motta e Sergio Parisi, sulle prospettive di rilancio del Calcio Catania 1946, anche alla luce dell’ormai prossima acquisizione delle quote societarie della squadra rossazzurra.

Ho trovato un interlocutore appassionato, propositivo e con una visione importante del futuro team calcistico e riscontrato un grande amore per Catania, per la nostra gente e la nostra terra siciliana, delle cui origini è orgoglioso.





Assieme a Sergio Parisi ho sostenuto l’importanza che il nuovo asset societario mantenga un cuore catanese, quantomeno per la gratitudine che da Sindaco e da tifoso mi sento di mantenere nei confronti dei vertici della Sigi e del presidente Gaetano Nicolosi in particolare, degli avvocati Augello e Feraù che hanno svolto un lavoro eccezionale.

Ma insieme a questo abbiamo convenuto con Tacopina che occorre pensare a costruire un grande Catania, se necessario intervenendo con migliorie sullo Stadio Massimino, investendo finanziamenti comunitari, che da domani lavoreremo per individuare, e stipulando una convenzione con il Calcio Catania per una gestione di alto profilo dell’impianto.

Per questo auspico che la trattativa si definisca quanto prima e ci si possa mettere al lavoro, insieme a Tacopina e ai dirigenti catanesi che saranno anch’essi certamente ricompresi nella nuova società. Sono molto fiducioso. L’imprenditore americano ha mostrato di avere non solo grande spirito imprenditoriale ma anche cuore e passione: sono certo che egli s’innamorerà ogni giorno di più di Catania e dei catanesi. Forza Catania !!”.

