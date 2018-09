Il Catania attende e spera dopo il rinvio del match di Monopoli e delle altre 4 partite che vedevano in campo le “ripescabili” in Serie B dopo che il Tar del Lazio ha accolto l’istanza cautelare di Pro Vercelli e Ternana sul format della B.

SERIE C, GRAVINA: “LE GARE DELLE RIPESCABILI RINVIATE FINO ALLA SENTENZA”

Il tempo stringe, ma la decisione dei giudici amministrativi cambia nuovamente le carte in tavola. Lo Monaco in conferenza stampa sembra fiducioso sui ripescaggi, ma (come riporta la Gazzetta dello Sport) avverte: “Il Tar del Lazio potrebbe stravolgere tutto, ma non credo che si arriverà all’8 ottobre per avere risposte”.

Proprio in merito alle tante partite che dovrebbero essere recuperate aggiunge: “La Federazione e il Collegio di Garanzia del Coni, in autotutela, potrebbero ristabilire il format a 22 o allargarlo a 24 senza far trascorrere altri giorni perché diventa problematico, dal 9 ottobre recuperare cinque turni di C e sei giornate eventualmente in B. Un paradosso”.

