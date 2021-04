Il centrocampista del Catania, Luis Maldonado, con l’arrivo di Francesco Baldini sulla panchina degli etnei, è tornato a essere protagonista. In un’intervista per La Sicilia, il calciatore parla anche della reazione di Joe Tacopina alla grande vittoria contro il Potenza.

“Baldini mi ha dato più fiducia, avevo perso un pò di autostima – afferma – . Ora mi sento sempre meglio a livello fisico e mentale. Prima giocavo con la consegna di lanciare lungo. Adesso Baldini vuole che la palla viaggi a filo d’erba, con lanci più corti per mandare in porta i compagni o si sceglie la profondità cercando di creare spazio per muovere la palla. Ho imparato anche a frenare gli avversari”.





“Tacopina? Dopo il match è sceso nello spogliatoio facendoci i complimenti – continua – . Ha detto che si è divertito, ha visto che la sua futura squadra è come gli piace”.

