La volata playoff del Palermo passa dalla Puglia. Gli uomini di Filippi non solo dovranno ospitare il Foggia nel recupero della 33a giornata di campionato, ma nelle ultime tre partite dovranno andare sui campi di Bari e Virtus Francavilla (oltre che in quello della Cavese). E viene alla mente la celebre canzone di Caparezza, “Vieni a ballare in Puglia… Puglia… Puglia…”. Questa volta il Palermo non deve “ballare” ma imporre il proprio gioco.

I precedenti nella regione fanno tremare i rosa: nelle tre partite giocate in Puglia sono arrivate altrettante sconfitte. Tutte in momenti diversi della stagione: a Bisceglie è finita 2 – 1 e quella gara rimane una di quelle che il presidente Mirri non ha mai digerito, sia per come è arrivata, sia per quelle che erano le premesse, un avversario che fino a poche settimane prima non sapeva con certezza di dover giocare la Serie C.





Nella successiva “gita” in Puglia è arrivata una batosta che ancora oggi può essere ricordata forse come la peggiore prestazione del Palermo: a Foggia non c’è mai stata storia e la partita è finita 2 – 0. Il Palermo domani con il Foggia spera di vendicare uno dei punti più bassi della sua stagione. Infine, la più fresca delle figuracce è arrivata a Monopoli, dove i rosa in avanti di un gol a 5 minuti dalla fine, hanno perso contro un gruppo reduce da un’ondata di Covid e che aveva due allenamenti nelle gambe, con un gol di Viteritti che ha “saputo della negatività al Covid alle 10” la mattina stessa della partita.

Contro le pugliesi la situazione migliora al Barbera, dove i rosa hanno battuto Monopoli e Bisceglie, pareggiato con il Bari, ma perso con la Virtus Francavilla. Nell’ultima, che si giocherà con il Foggia, il Palermo puà fare un decisivo passo avanti verso la conquista dei playoff. Ma deve smettere di “ballare in Puglia“.

