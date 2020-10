Maurizio Pellegrino, direttore dell’area tecnica del Catania, ha fatto il punto della situazione sul mercato in un’intervista per ‘ La Sicilia’. Gli etnei sono molto attivi per rinforzare la squadra con giocatori svincolati. Uno di questi è Piccolo, molto ambito da altri club di Serie C.

“Piccolo aveva già raggiunto l’accordo con un altro club (il Padova, ndr.) ma ci siamo inseriti con i tempi giusti – afferma – . Operazione fortemente voluta da tutta la Sigi. Per ora sul mercato ci fermiamo, ma ancora un difensore centrale deve essere individuato per completare l’organico”.





Pellegrino parla anche del ritorno, poi sfumato, di Spolli: “È un uomo vero, Si è concesso due giorni di tempo per riflettere, poi mi ha risposto che vuole ritirarsi dal calcio. Ha rifiutato Cosenza e Samb, ho apprezzato la sua correttezza”.

E sul prossimo innesto, dice: “Bresciani? Lo stiamo monitorando. Col Bisceglie stiamo discutendo i prestiti di Noce e Arena. Campo neutro? La previsione era di restare fuori casa un mese, ma senza un campo adeguato resteremo a Lentini anche più a lungo. La Sigi è in continuo contatto con il Comune per arrivare a una soluzione adeguata”.

LEGGI ANCHE

PICCOLO È UN NUOVO GIOCATORE DEL CATANIA