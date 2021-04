Una furia il Direttore Generale del Catanzaro Diego Foresti dopo le parole pronunciate dall’allenatore Francesco Baldini dopo la gara. Il tecnico rossazzurro aveva minimizzato la situazione complicata degli avversari e Foresti non ha gradito le sue parole.

“Non permetto al signor Baldini di parlare in questo modo – afferma -. E’ un neonato di questa categoria e deve imparare a stare al mondo. Ha perso l’occasione per fare i complimenti ad una società che sta vivendo una situazione difficilissima dentro e fuori dal campo. Spero che non provi mai quello che stiamo provando noi perché vedere il terrore costantemente negli occhi dei ragazzi, non potersi allenare con serenità non è bello. Si sciacqui la bocca prima di parlare del Catanzaro. Solo noi sappiamo cosa stiamo passando e ancora ci siamo nel mezzo”.

Le parole di Baldini che hanno acceso Foresti





“Noi non ci siamo mai messi a dire “manca Tizio o manca Caio”. Ce la siamo giocata, fondamentalmente il Catanzaro non ha cambiato tantissimo e non aveva assenze così pesanti. A mancare non erano grandi giocatori dell’undici titolare. Potevano riscontrare delle difficoltà sui cambi, ma anche in panchina avevano dei buoni giocatori”