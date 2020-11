Odissea quasi alla fine per il nuovo centro sportivo rosanero. Il Palermo attende la decisione del Comune di Torretta sull’assegnazione del campo comunale, adiacente ai terreni individuati dal club rosanero, per costruire la propria “base” operativa. Si attende ora l’apertura dell’ultima busta per sapere chi si aggiudicherà il bando, poi bisognerà attendere alcuni mesi per dei lavori già in corso.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, sono già stati stimati i cosi dell’impianto (la cui documentazione è stata inserita nella bozza di bilancio di Hera Hora – relativa al 31 dicembre scorso) con un totale di spesa che ammonta a 5,8 milioni.





Il costo complessivo comprende spese che vanno dallo spostamento di due pali della luce (30 mila euro) alla mera acquisizione dei due terreni, uno da 4 ettari e uno da 5 ettari (1,8 milioni di euro complessivi). Poi si passerà alla costruzione della struttura vera e propria: 2,5 milioni serviranno per la riqualificazione del campo comunale, la realizzazione di altri due campi in erba e della club house. Poi saranno spesi altri 1,5 milioni di euro per la realizzazione di altri tre campi in erba sintetica.

LEGGI ANCHE

SERIE C GIRONE C: RISULTATI E CLASSIFICA

IL PALERMO PROVA A METTERE LA QUARTA

LUPERINI, L’ENFANT PRODGE PRONTO AL DECOLLO