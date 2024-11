Cesena 4° in classifica, Adamo: “Mignani sa farsi capire, aiuta tanto”

Emanuele Adamo si apre in un’intervista. Il calciatore del Cesena ha parlato ai microfoni di pianetaserieb.it della sua storia, facendo anche riferimento al rapporto con Michele Mignani, tecnico che sta facendo un ottimo lavoro portando la squadra neopromossa al quarto posto dopo la parentesi negative di Palermo.

“È disponibile, fa lavorare con tranquillità e sa farsi capire in maniera serena – dice Adamo su Mignani -. Non mette pressione, aiuta tanto, vede le qualità e cerca di trasmettere le sue idee per valorizzare i calciatori. È un uomo, tra l’altro, davvero semplice”.

Sull’obiettivo del Cesena: “Stiamo facendo il nostro campionato, la Serie B può e sa riservare scherzi, dunque dobbiamo stare sul pezzo e mettere punti in cascina”.