Champions League, 6a giornata: big match tra Atalanta e Real, l’Inter col Leverkusen

Fari puntati sull’incontro tra l’Atalanta e il Real Madrid, con i bergamaschi ancora imbattuti in Champions League. C’è anche l’Inter che affronta in trasferta il Leverkusen sesto, con tre punti in meno dei nerazzurri. Domani Bologna, Juve e Milan; rispettivamente contro Benfica, City e Stella Rossa.

IL PROGRAMMA

Martedì 10 dicembre 2024

Din Zagabria – Celtic: ore 18.45





Girona – Liverpool: ore 18.45

Atalanta – Real Madrid: ore 21.00

Brest – PSV: ore 21.00

Brugge – Sporting: ore 21.00

Leverkusen – Inter: ore 21.00

Lipsia – Aston Villa: ore 21.00

Salisburgo – PSG: ore 21.00

Shakhtar – Bayern: ore 21.00

Mercoledì 11 dicembre 2024

Atl. Madrid – Slovan Bratislava: ore 18.45

Lilla – Sturm Graz: ore 18.45

Arsenal – Monaco: ore 21.00

Benfica – Bologna: ore 21.00

Dortmund – Barcellona: ore 21.00

Feyenoord – Sparta Praga: ore 21.00

Juventus – Manchester City: ore 21.00

Milan – Stella Rossa: ore 21.00

Stoccarda – Young Boys: ore 21.00