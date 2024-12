Cittadella – Palermo, le formazioni ufficiali

Alessio Dionisi cambia rispetto alla gara col Bari. Sulle fasce ci sono Pierozzi e Lund, non Diakité e Di Francesco. Al centro spazio per Vasic, mentre in avanti non c’è Brunori ma Insigne.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 17.15)

CITTADELLA (3-5-1-1): 36 Kastrati; 2 Salvi, 26 Pavan, 24 Carissoni; 19 D’Alessio, 8 Amatucci, 5 Casolari, 17 Tronchin, 32 Masciangelo; 16 Vita (C); 7 Pandolfi.

A disposizione: 22 Scquizzato, 78 Maniero, 9 Magrassi, 10 Cassano, 11 Desogus, 20 Voltan, 21 Rabbi, 23 Branca, 28 Rizza, 35 Piccinini, 64 Cecchetto, 91 Ravasio.





Allenatore: Dal Canto.

PALERMO (3-5-2): 1 Desplanches; 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 14 Vasic, 3 Lund; 11 Insigne, 21 Le Douaron.

A disposizione: 46 Sirigu, 63 Cutrona, 6 Gomes, 9 Brunori, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 26 Verre, 30 Saric.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Galipò (Firenze).

AA1: Laudato (Taranto).

AA2: Pedone (Reggio Calabria).

IV UFFICIALE: Gasperotti (Rovereto).

VAR: Ghersini (Genova).

AVAR: Miele (Nola).

