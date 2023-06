MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il sogno di giocare la finale di Coppa Italia Serie C per il Palermo femminile si ferma a un passo dal traguardo. Le rosanero perdono 2-1 in semifinale in casa della Res Roma, già promossa in serie B dopo aver dominato il girone C e che ora si giocherà la coppa di categoria contro il Venezia FC allo stadio “Gino Bozzi” di Firenze domenica 11 giugno alle ore 16:00. Decisiva la rete nei minuti finali segnata da Cianci dopo una partita molto equilibrata.

Un risultato che segna la conclusione della stagione (comunque positiva) per le rosanero, che hanno ottenuto con larghissimo anticipo la salvezza chiudendo al quinto posto in campionato nel girone C e soprattutto hanno potuto consolidare il gruppo squadra lanciando tante giovani di prospettiva (alcune delle quali protagoniste anche a Viareggio, raggiungendo la finale con la maglia della Rappresentativa LND).

LA CRONACA – Sin dal primo tempo le siciliane allenate da Antonella Licciardi tengono bene il campo, anche se non riescono a concretizzare. Al 39′ le capitoline trovano il gol del vantaggio con Nagni (che centra l’incrocio dei pali dalla distanza e nel finale di primo tempo colpirà anche una traversa), ma le rosanero rispondono subito. Al 45′ infatti il Palermo centra le rete del pareggio: Dragotto viene fermata in area e conquista calcio di rigore; Piro dal dischetto non sbaglia.

La battaglia prosegue anche nel secondo tempo, con il risultato che non si schioda dall’1-1 e lo “spettro” dei calci di rigore che si avvicina sempre più (in caso di parità, infatti, non si disputano i supplementari, ndr.). Alla fine viene premiato il forcing delle capitoline, che al 38′ del secondo tempo tornano in vantaggio: il gol del definitivo 2-1 lo firma Cianci, che va a segno con un tiro al volo dopo una mischia in area di rigore.

