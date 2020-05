“Corini e quell’addio con gol”. Il 27 maggio 2007 (13 anni fa) in Udinese – Palermo Eugenio Corini giocava la sua ultima partita con la maglia rosanero, segnando anche un clamoroso e inaspettato gol prima di un altrettanto inatteso addio. A 13 anni di distanza il “Genio” ha raccontato al Giornale di Sicilia le sensazioni legate a quel ricordo.







Intervistato da Benedetto Giardina, però, sottolinea: “Quello che porto dentro al cuore è un rigore realizzato contro il Cagliari, la mia prima rete per il Palermo. Lì ho avvertito in quel momento un enorme senso di responsabilità. Quel gol sancisce l’inizio di una grandissima storia d’amore. Il gol con l’Udinese? De Sanctis sapeva che avrei indirizzato lì il pallone ma esasperò un pochino l’uscita e questa palla, lanciata profonda, finì in porta senza essere colpita da nessuno. Quella squadra fu straordinaria, con una gestione più serena forse potevamo fare qualcosa in più. È stato comunque un periodo stra-esaltante. Però è un peccato, perché quella squadra aveva il potenziale per arrivare tra le prime quattro”.

E sull’addio dice: “Per come eravamo arrivati, forse avrei potuto pensarlo. Foschi qualche giorno prima mi disse che avevano l’intenzione di rinnovarmi il contratto e io chiesi di parlare col presidente, proprio in vista del viaggio verso Udine. Parlai con lui, ma dovevo capire tante cose. Avevo la percezione che potesse essere l’ultima partita col Palermo, però dentro di me pensavo fosse impossibile. Invece poi è successo quel che è successo, anche quando decisi di rimanere ci fu un po’ di freddezza”

