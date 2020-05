Il futuro di Mario Alberto Santana non sarà lontano da Palermo. L’argentino e la società sono convinti di proseguire insieme: resta al capitano rosa la scelta di continuare in campo o di assumere un ruolo dirigenziale.

A dicembre Santana compirà 39 anni ed è reduce da un grave infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per gran parte della stagione. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, il dubbio dell’argentino è legato al ritiro dal calcio giocato, ma in ogni caso resterà in rosanero.







Nel caso in cui vedremo ancora il numero 11 in campo, ci sarà un importante record da inseguire: Santana potrebbe diventare l’unico calciatore ad aver segnato in Serie A, B, C , D e in Europa. Tutto quello che serve è un gol il prossimo anno tra i professionisti in Lega Pro.

La decisione è nelle mani dell’argentino, la società non ha intenzione di fare alcun tipo di pressione vista la riconoscenza verso colui che più di tutti rappresenta il simbolo della rinascita.

LEGGI ANCHE

GDS – “PERGOLIZZI, ADDIO AL VELENO”

MORGANA: “SERIE B A 40 SQUADRE STIMOLANTE. IL PALERMO…”