Coronavirus a Palermo e provincia (8 aprile): 12 contagiati in più

Si aggiorna il dato del contagio da Coronavirus in provincia di Palermo, dove nella giornata dell’8 aprile si registrano 12 nuovi contagi, mentre il numero di attuali positivi segnalati dalla Regione Siciliana sale da 276 a 286 (si tratta del dato peggiore in Sicilia tra le nove province per il secondo giorno consecutivo).

Nelle ultime 24 ore, il totale in provincia di Palermo rilevato e segnalato da inizio epidemia è di 31 guariti (+2 rispetto a ieri) e 12 morti (invariato). Il numero totale di pazienti ricoverati in provincia è sceso a 70 (-4).

Il dato odierno dei nuovi contagi a Palermo e provincia supera per il secondo giorno consecutivo quota 10, dopo che per 5 giorni consecutivi (dal 2 al 6 aprile) non si era andati oltre tale soglia. Nei primi 8 giorni del mese di aprile i numeri della Regione riportano 14 guarigioni e 3 decessi.

Di seguito l’andamento dei nuovi contagi a Palermo e provincia da inizio aprile (NOTA: il numero dei nuovi contagi non corrisponde alle variazioni giornaliere del numero degli attuali positivi):

8 aprile: +12

7 aprile: +16

6 aprile: +2

5 aprile: +3

4 aprile: +6

3 aprile: +8

2 aprile: +6

1 aprile: +14

LEGGI ANCHE

IL BOLLETTINO NAZIONALE (8 APRILE)







IL BOLLETTINO IN SICILIA (8 APRILE)