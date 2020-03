Si aggiornano continuamente i numeri legati all’emergenza Coronavirus e in Sicilia (dopo l’impennata di contagi riportata dal bollettino di oggi) si registrano anche tre nuovi decessi di pazienti risultati positivi al Covid 19: in tutti e tre i casi si tratta di persone anziane. In tarda mattinata i primi due annunci, nel pomeriggio di oggi è arrivata invece la notizia della terza vittima.

L’ultimo deceduto in ordine di tempo è un uomo di 77 anni, ricoverato in terapia intensiva presso l’unità di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Gravina” di Caltagirone per insufficienza respiratoria. L’uomo (originario di Sciacca) era positivo al coronavirus e affetto da gravi patologie croniche.







All’ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania è invece morto un uomo di 84 anni: il paziente (si specifica in una nota) “affetto da altre molteplici gravi patologie, era risultato positivo al Covid-19”.

L’altra paziente deceduta è una donna di 86 anni, morta la notte scorsa al’ospedale ‘Umberto I’ di Enna. A dare la notizia è l’Asp di Enna: la paziente era affetta da gravi patologie ed era risultata positiva al Coronavirus.

