Dalle ore 18 circa, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa, con gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e il bollettino nazionale del 17 aprile

Le persone attualmente positive in Italia sono 106.962, con un incremento di 355 (+0,3%) rispetto a ieri, quando invece l’aumento era stato di 1.189. Si tratta dell’incremento più basso dal 2 marzo: quel giorno l’aumento dei nuovi casi fu di 258 mentre il giorno dopo l’incremento fu di 428 nuovi casi positivi.

Nelle ultime 24 ore si sono registrate 2.563 guarigioni e 575 decessi, mentre il numero di persone ricoverate in terapia intensiva scende a 2812 (-124, -4,2%); di questi, 971 sono in Lombardia, 61 in meno rispetto a ieri. 25.786 pazienti sono ricoverati con sintomi, 1.107 in meno rispetto a ieri, e 78.364 sono quelli in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 65.705 tamponi: complessivamente sono 1.244.108 i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza, circa 600mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

ECCO I DATI:

• Attuali positivi: 106.962 (+355, +0,3%)

• Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%)

• Dimessi/guariti: 42.727 (+2.563, +6,4%)

• Ricoverati in terapia intensiva: 2812 (-124, -4,2%)

• Tamponi: 1.244.108 (+65.705)

Totale casi: 172.434 (+3.493, +2,1%)

