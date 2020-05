Il Dipartimento della Protezione Civile comunica i dati riguardanti l’emergenza Coronavirus, aggiornati a giovedì 28 maggio.







Ecco il quadro:

• Attualmente positivi: 47.986 (-2.980)

• Deceduti: 33.142 (+70, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 150.604 (+3.503, +2,4%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 489 (-16, -3,2%)

• Tamponi: 3.683.144 (+75.893)

Totale casi: 231.732 (+593, +0,3%)

Regioni con la crescita percentuale dei casi più alta rispetto a ieri:

Lombardia: +0,44%

Lazio: +0,27%

Emilia-Romagna: +0,27%

Molise: +0,23%

Questi i casi degli attuali “positivi“, divisi per regione: 22.913 in Lombardia, 6.072 in Piemonte, 3.750 in Emilia-Romagna, 2.025 in Veneto, 1.380 in Toscana, 1.145 in Liguria, 3.405 nel Lazio, 1.346 nelle Marche, 1.012 in Campania, 1.395 in Puglia, 458 nella Provincia autonoma di Trento, 1.145 in Sicilia, 336 in Friuli Venezia Giulia, 824 in Abruzzo, 157 nella Provincia autonoma di Bolzano, 33 in Umbria, 200 in Sardegna, 23 in Valle d’Aosta, 170 in Calabria, 163 in Molise e 34 in Basilicata.

Questi, invece, i dati delle vittime: Lombardia 15.974 (+20), Piemonte 3.838 (+10), Emilia-Romagna 4.094 (+11), Veneto 1.898 (+3), Toscana 1.029 (+2), Liguria 1.445 (+7), Lazio 708 (+7), Marche 997 (+1), Campania 410 (+4), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Puglia 496 (+1), Sicilia 272 (+0), Friuli Venezia Giulia 333 (+2), Abruzzo 402 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 75 (+0), Sardegna 130 (+0), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 96 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0).

