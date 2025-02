CorSport – “Palermo, l’inciampo di Dionisi allontana i playoff”

“È possibile gettare via una vittoria già scritta negli ultimi tre minuti di recupero dei cinque decretati dall’arbitro. Certo che sì, se di mezzo c’è questo Palermo“. Scrive così Tullio Calzone, che sulle pagine del Corriere dello Sport commenta i risultati dell’ultima giornata, in particolare il pari dei rosa sul campo dello Spezia.

Il Palermo è ancora incapace di compiere quel definitivo salto di qualità necessario per concentrarsi sulla volata playoff già di fatto iniziata. La squadra di Dionisi proprio non riesce a spiegarsi questi incredibili black out, sempre più letali.

I rosanero sono stati ritoccati alla perfezione sul mercato, ma puntualmente si dimostrano fragili e inadeguati. Il Palermo è ora fuori dal perimetro dei playoff, consolidando i dubbi su una squadra che è stata immaginata più volte per la Serie A, ma che non è mai riuscita a esserlo fino in fondo.





