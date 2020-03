Cosa succede se i campionati di calcio non si concludono? L’emergenza Coronavirus ha spinto il governo a estendere a tutta Italia le misure di sicurezza, ma tra gli appassionati “serpeggia” anche un dubbio: cosa succede ai campionati nella (per nulla auspicabile) ipotesi che i campionati non siano terminati? Come si assegnano i titoli, le promozioni, le retrocessioni?

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, al momento non ci sono risposte, perché di fatto c’è un vuoto normativo: lo statuto della Figc (e di conseguenza le NOIF – le norme organizzative interne, che disciplinano i campionati di calcio) non prevede un tale scenario e non indica criteri per determinare le classifiche in caso di stagione non a portata a termine.







L’eccezionalità della situazione potrebbe dunque spingere la FIGC (riunita oggi in un Consiglio federale straordinario) a prendere provvedimenti ad hoc e coprire il vuoto normativo in via precauzionale, in attesa di capire come si svilupperà l’emergenza nelle prossime settimane. Nelle ultime ore sono circolate le ipotesi più disparate, dalla non assegnazione dei titoli al dichiarare valide le classifiche al momento della sospensione definitiva… ma al momento nessuna delle ipotesi sin qui circolate trova conferma. Si attendono chiarimenti dalla Federazione.

