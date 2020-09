Parla Roberto Crivello. Il difensore palermitano crede nella promozione in B: intervistato da Benedetto Giardina per Il Giornale di Sicilia, il terzino ha parlato di quanto sia importante creare un gruppo unito, una “famiglia”, per mandare avanti le ambizioni rosa anche in quest’annata.

“Quest’anno sarà importante creare una famiglia così come abbiamo fatto l’anno scorso – afferma il palermitano -.Vincere il campionato sarà sicuramente più difficile, ma noi ovviamente puntiamo alla promozione”’.





La maglia da titolare è tutt’altro che scontata: “La voglia di prendersi il posto deve essere uguale per tutti. In questa squadra nessuno è indispensabile, ma non sento pressioni in più perché sono palermitano”.

Sulla promozione Crivello non si sbilancia: “La B un sogno o un obiettivo? Nessuno dei due. Il Bari è favorito, noi dobbiamo aspettare il calendario e poi pensare ai tre punti partita per partita”.