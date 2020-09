Continua il lavoro del Palermo per completare la rosa in vista della prima di campionato. Come detto da Sagramola e ripetuto da Boscaglia, ai rosa mancano 4/5 innesti per completare il gruppo che affronterà la Lega Pro: gli obiettivi principali rimangono l’attaccante e più centrocampisti.

Come riportato da Il Giornale di Sicilia, il Palermo punta su Gliozzi del Monza. Per l’attaccante però ci sono anche Modena e Virtus Entella, una trattativa contro una squadra di Serie B potrebbe risultare complicata.





Per il centrocampo è spuntato nelle ultime ore il nome di Calvano dell’Hellas Verona, che ha giocato l’ultima stagione con la Juve Stabia. In questo caso la dirigenza rosa dovrebbe battere la concorrenza della Ternana di Cristiano Lucarelli, club interessato al calciatore.

LEGGI ANCHE

CRIVELLO: “PUNTIAMO ALLA SERIE B”