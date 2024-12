Dal Canto: “Palermo? Rimane un’ottima squadra con un allenatore eccellente”

Alessandro Dal Canto commenta la vittoria del Cittadella contro il Palermo, arrivata grazie a un gol nei minuti di recupero. I veneti sono adesso fuori dalla zona retrocessione grazie alle tre vittorie consecutive.

“Il recupero degli infortunati sta facendo la differenza – afferma Dal Canto -, poi è stata fondamentale la vittoria contro la Reggiana. Ha sgravato da tante responsabilità i giocatori. Nelle ultime settimane ho insistito su una base, quasi sempre la stessa”.

“Se l’ambiente Cittadella ha fatto la differenza in questa rinascita? Lo riassumo nelle parole del direttore Marchetti: nelle difficoltà la società non perde la testa. Tutti sono sempre stati al nostro fianco. In qualsiasi altro ambiente, dopo Spezia, sarei andato a casa. Qui no, anzi, ho sempre avvertito fiducia nel mio lavoro”.





Sul Palermo: “Impossibile analizzare da fuori e non è corretto farlo. Resto dell’idea che sia un’ottima squadra e con un allenatore eccellente. Le stagioni possono prendere pieghe inaspettate. Resto dell’idea che sia una squadra che può dire la propria in questo campionato. Ci sono ancora i playoff possono salire in A anche così”.

