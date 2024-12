Dalla Turchia: “Palermo soddisfatto di Baniya, presto il riscatto”

Rayyan Baniya potrebbe presto essere riscattato dal Palermo. È questa la notizia che ‘rimbalza’ dalla Turchia: il difensore, in prestito con diritto di riscatto dal Trabzonspor, ha soddisfatto la dirigenza rosanero, che dovrebbe riscattarlo prima del termine della stagione.

Il Palermo aveva speso 450mila euro per il prestito oneroso e per il riscatto sta preparando una cifra considerevole. Il club rosanero dovrebbe investire circa 3 milioni di euro per assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni di Baniya.

Il futuro di Baniya dovrebbe essere ancora a Palermo. Il difensore, al netto di qualche infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse partite, ha ben figurato, collezionando 10 presenze in Serie B, condite da due gol.





È chiaro che le evoluzioni delle prossime settimane – in caso di altri risultati negativi potrebbe esserci una rivoluzione anche sul piano dirigenziale – influiranno sulla situazione del 4 rosanero, come di un po’ tutti. Al momento, però, il Palermo avrebbe deciso di riscattare Baniya.

