Palermo – Bari, le formazioni ufficiali

Alessio Dionisi conferma lo schieramento a tre dietro (che poi si trasforma durante la partita) messo in campo contro il Sassuolo. Diakité torna titolare sulla fascia destra, mentre in attacco c’è Brunori accanto a Le Douaron. Assente Francesco Di Mariano per un infortunio dell’ultim’ora.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 18)

PALERMO (3-4-1-2): 1 Desplanches; 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 10 Ranocchia, 8 Segre, 17 Di Francesco; 26 Verre; 9 Brunori (C), 21 Le Douaron.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 6 Gomes, 11 Insigne, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 30 Saric.





Allenatore: Dionisi.

BARI (3-5-1-1): 1 Radunovic; 25 Pucino, 23 Vicari (C), 3 Mantovani; 93 Dorval, 4 Maita, 8 Benali, 28 Lella, 27 Favasuli; 19 Falletti; 15 Lasagna.

A disposizione: 22 Pissardo, 5 Matino, 7 Oliveri, 9 Novakovich, 10 Bellomo, 11 Sgarbi, 17 Maiello, 18 Manzari, 20 Sibilli, 44 Simic, 55 Obaretin, 94 Saco.

Allenatore: Longo.

ARBITRO: Sozza (Seregno).

AA1: Preti (Mantova).

AA2: Cavallina (Parma).

IV UFFICIALE: Gemelli (Messina).

VAR: Di Paolo (Avezzano).

AVAR: Minelli (Varese).

Francesco Di Mariano non sarà disponibile per il match a causa della riacutizzazione di una gonalgia, conseguente a un trauma contusivo rimediato nel corso della gara contro il Sassuolo.

