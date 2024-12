(AGGIORNATO IL 24 DICEMBRE, ORE 12.16). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Bari, match valido per la 19a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento giovedì 26 dicembre, alle ore 18, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-1-2): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Ranocchia, Segre, Di Francesco; Verre; Brunori, Le Douaron.

Squalificati: /

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Dorval, Benali, Maita, Olivieri; Falletti; Novakovich, Lasagna.

Indisponibili: Favilli, Tripaldelli

Squalificati: /

Alessio Dionisi dovrebbe continuare con la strada intrapresa col Sassuolo. Spazio, quindi, alla difesa a tre che durante la gara si ‘trasforma’ in base al momento e alla fase di gioco. Il tecnico recupera Diakité e potrebbe concedere a Matteo Brunori una chance dal primo minuto.

DIFESA

In porta c’è sempre Desplanches. Dovrebbe essere confermato il terzetto schierato contro il Sassuolo: Baniya sul centrodestra (con facoltà di allargarsi al bisogno), Nikolaou al centro e Ceccaroni sul centrosinistra.

CENTROCAMPO

Diakité rientra e dovrebbe tornare dal primo minuto sulla fascia destra. A sinistra, invece, potrebbe giocare Di Francesco e non Lund. Al centro spazio a Ranocchia con Segre, Gomes è ancora out per infortunio.

ATTACCO

Dionisi potrebbe scegliere Brunori insieme a Le Douaron, confermato dopo aver trovato il primo gol stagionale. Il 9 rosanero agirebbe da seconda punta, con ampio spazio di manovra. Verre va verso la conferma come trequartista.

