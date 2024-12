Palermo – Bari, arbitra Sozza: un precedente positivo con i rosa

È Simone Sozza della sezione di Seregno l’arbitro designato per Palermo – Bari, gara valida per la 19a giornata di Serie B, in programma il 26 dicembre alle ore 18. Si tratta del secondo incrocio stagionale con i rosanero.

Sozza ha già arbitrato il Palermo in stagione nella gara contro la Juve Stabia, vinta dalla squadra di Dionisi per 1 – 2; non ci sono altri precedenti. Sozza è un arbitro internazionale, è arrivato alla Can unificata A-B nel 2020 e l’esperienza nei big match di Serie A non gli manca: vanta nel suo curriculum un derby milanese, ma anche Juventus – Napoli e un Inter – Napoli.

Sozza sarà coadiuvato da Preti e Cavallina come assistenti e Gemelli come quarto uomo. Al Var c’è Di Paolo, mentre l’Avar è Minelli.





LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – BARI h. 18.00

SOZZA

PRETI – CAVALLINA

IV: GEMELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MINELLI

