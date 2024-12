Palermo – Bari, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bari, affrontando con chiarezza il momento complesso che sta attraversando la squadra. Pur riconoscendo le difficoltà recenti, il tecnico ha voluto smorzare i toni, sottolineando che la situazione non è drammatica e che è necessario mantenere equilibrio per affrontare le prossime sfide.

Dionisi ha poi analizzato il contesto che circonda il club, ammettendo che l’ambiente non è dei più sereni. Ha riconosciuto il diritto dei tifosi di esprimere il proprio malcontento per i risultati negativi, ribadendo però che il sostegno del pubblico sarà fondamentale per uscire da questo momento delicato.

L’allenatore ha spostato l’attenzione sulla partita imminente contro il Bari, definendola cruciale per rilanciare le ambizioni della squadra. Dionisi ha sottolineato l’importanza di concentrarsi esclusivamente sulla prestazione in campo, senza distrazioni legate al futuro, per ottenere un risultato positivo che possa invertire la rotta.





DIONISI: “LA SITUAZIONE NON È DRAMMATICA”