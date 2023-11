MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

I colori rosanero ‘invadono’ gli sport nazionali. Dall’Olimpico al PalaAlpitur, dalla partita dell’Italia di Spalletti a quella di Sinner: la sciarpa del Palermo è sempre presente sugli spalti.

In particolare, durante la vittoria nella Nazionale di venerdì sera, i colori rosanero sono stati intravisti fra i tifosi macedoni, che ovviamente conoscono e ‘apprezzano’ il Palermo per aver lanciato nel calcio italiano giocatori come Nestorovski e Trajkovski.

Più curioso, invece, il caso del PalaAlpitur, durante la finale Sinner-Djokovic delle Atp Finals. La sciarpa rosanero è stata ‘pescata’ dal fotografo Tullio Puglia e il Palermo ha ripubblicato la foto sui propri social.

