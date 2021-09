MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ancora polemiche sui disservizi Dazn. L’Associazione consumatori Codici ha avviato una raccolta segnalazioni per tutelare gli abbonati. La trasmissione streaming è stata viziata da interruzioni e inconvenienti tecnici, che si sono ripetuti anche in occasione della seconda giornata di campionato. La piattaforma parla di assestamento fisiologico, di contro l’associazione Codici contesta a Dazn di non aver preventivamente avvisato gli abbonati nonostante fosse a conoscenza degli effetti della transizione al digitale, ribadendo inoltre come ci siano le condizioni per il rimborso dei clienti. Il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli è intervenuto sulla questione, la terza giornata è alle porte e prevede eventi da milioni di spettatori come Napoli-Juventus e Milan-Lazio. Queste le dichiarazioni di Giacomelli:

“Non possiamo che dissentire con forza dalla ricostruzione dei fatti fornita da Dazn ed anche dalla posizione assunta. Secondo l’azienda, gli unici problemi riscontrati nella prima giornata sono stati limitati alla partita Inter-Genoa del 21 agosto e sono consistiti in un fenomeno di rebuffering, durato pochi secondi e risolto in un paio di minuti. Dalle segnalazioni degli abbonati emerge una realtà ben diversa, con un disservizio più esteso, sia a livello di durata che di gare. Ancor più grave è la conclusione di Dazn, secondo cui non ci sono i presupposti per i ristori.

A nostro avviso le basi per rimborsare gli abbonati, invece, ci sono, considerando che i problemi di visualizzazione si sono riproposti in occasione del secondo turno. Prendiamo atto con rammarico della risposta dell’azienda, che non sposta di un millimetro la nostra posizione. Siamo convinti che i consumatori debbano usufruire di un servizio adeguato, considerando anche che non parliamo di costi irrisori. Continueremo a vigilare sulla situazione, pronti a raccogliere nuove segnalazioni da parte degli utenti per portarle all’attenzione di Dazn, perché non è possibile archiviare i disservizi come semplici e irrilevanti incidenti di percorso, in quanto il danno c’è ed è anche consistente”.

In caso di problemi con la visione delle partite trasmesse da Dazn, è possibile fare una segnalazione all’associazione Codici scrivendo all’indirizzo email [email protected] o telefonando al numero 06.55.71.996.

