Pietro De Sensi è un doppio ex della sfida tra Vibonese e Palermo. Per l’ex terzino la partita di domenica è speciale e in un’intervista per il Giornale di Sicilia esprime le sue considerazioni.

“Dopo un inizio disastroso la Vibonese si sta riprendendo – afferma – . In Calabria, ai miei tempi, il Palermo otteneva sempre risultati negativi. Ora, però, credo che i rosa siano favoriti in questa sfida“.

De Sensi parla anche della riscorsa al primo posto: “Il Bari sta andando alla grande. C’è tempo per recuperare, è vero che stanno avendo una buona marcia, ma il campionato è lungo per poter pensare che la corsa alla promozione sia già chiusa”.

