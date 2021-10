MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Giacomo Filippi sta seriamente valutando di schierare la difesa a quattro contro la Vibonese. Come riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, il tecnico ha provato il nuovo schieramento in allenamento viste le tante assenze nel reparto arretrato.

Lo schieramento con la difesa a quattro non è proprio un inedito per il Palermo. Contro la Virtus Francavilla, dopo l’espulsione di Perrotta, Filippi ha deciso di abbassare Valente per comporre una linea con Doda a destra, Buttaro e Peretti (poi Lancini nel secondo tempo) centrali. L’opzione potrebbe essere riutilizzata a Vibo Valentia viste le assenze di Marconi, Accardi e Perrotta.

Domenica, quindi, si potrebbero vedere Doda a destra, Giron più di Valente a sinistra (più adatto a ricoprire un ruolo prettamente difensivo) mentre come centrali Buttaro e Lancini. Per Filippi la difesa a tre è stata una certezza in questo avvio di campionato e ancora c’è qualche dubbio, ma il cambio di modulo potrebbe essere un’opzione concreta.

Con la difesa a quattro ci sarebbe spazio per un centrocampista in più rispetto al solito. Insieme a De Rose, quindi, ci potrebbe essere spazio per Odjer e Luperini. In corsa per una maglia da titolare anche Dall’Oglio, rientrato dopo la squalifica.

