Clamoroso Odjer (di nuovo): il centrocampista ghanese sarà un giocatore del Palermo. Dopo una “telenovela” tra indiscrezioni, dietrofront per motivi personali e smentite di varia natura su quanto accaduto, il giocatore stavolta ha accettato di firmare con i rosanero ed è atterrato stasera a Palermo. Curiosità: a prenderlo all’aeroporto c’era Claudio Fici, ex storico massaggiatore del Trapani recentemente passato al Palermo. I due dunque si ritrovano in rosanero e l’abbraccio tra i due a Punta Raisi è stato sentito e caloroso.

Quello che si è consumato nella giornata di oggi è stato l’ennesimo ribaltone di una trattativa che era diventata improvvisamente complessa: due giorni fa Odjer (ex Salernitana e Trapani, attualmente svincolato) aveva accettato la proposta del Palermo, salvo poi fare dietrofront quando ormai era tutto pronto per l’arrivo in Sicilia. La giustificazione del mancato arrivo – secondo indiscrezioni per altro confermate – era da attribuire a un diniego avanzato della moglie. Che non fosse tutto chiaro però si è capito nella serata di ieri quando il giocatore con un post sui social aveva bollato come “fake news” questa ricostruzione.





Il Palermo, che sul centrocampista punta moltissimo, ha ricucito la trattativa strappando nuovamente il sì del giocatore. Per Odjer sarebbe di fatto la prima volta in un campionato di Serie C: il centrocampista ghanese venne infatti ceduto dal Catania (che lo aveva “pescato” in Ghana e lanciato nel proprio settore giovanile) alla Salernitana nell’estate 2015, senza esordire nel campionato di Lega Pro 15/16. Cinque anni dopo è pronto a giocare la Serie C ma con la maglia di un’altra siciliana.

