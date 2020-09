Nuovo colpo di mercato sull’asse Catania – Reggina. Il club etneo ha ormai chiuso per l’arrivo di Reginaldo Ferreira da Silva. Il 37enne attaccante brasiliano (ma con passaporto italiano) si trasferirà alle pendici dell’Etna, tornando in Sicilia a distanza di due anni quando indossò la maglia del Trapani.

Nelle ultime ore (come riportato da “alfredopedullà.com”) è stato raggiunto l’accordo con la Reggina, che dunque cederà il giocatore al club siciliano dopo averlo ingaggiato appena un anno fa dal Monza. Reginaldo si accinge ad attraversare lo Stretto dopo aver comunque contribuito alla promozione in B dei calabresi con 4 gol e 5 assist in 27 presenze in Serie C.





Stamattina il ds dei calabresi Massimo Taibi aveva pubblicamente negato l’esistenza di una proposta del Catania (che dai calabresi ha acquistato anche Sarao), derubricando il tutto a semplici voci. Smentita che – dunque – si è rivelata essere una smentita “di rito”.

