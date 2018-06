Il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, intervenuto al termine dell’assemblea in cui si è discusso dei diritti tv, si è così espresso in merito alla proposta di Mediapro: “L’Assemblea si è conclusa e si è occupata prima dei documenti pervenuti da Mediapro e che sono stati ritenuti non conformi con il bando e quindi non accettabili“.

“Subito dopo si è passati all’esame per il bando delle trattative private che credo verrà pubblicato attorno alle 13 – dice il presidente -. È un momento importante perché si apre una fase di offerta da parte dei broadcaster che valorizzeranno il calcio italiano, uno dei più importanti settori del nostro paese”.

Miccichè parla anche delle prossime tappe e della nuova sede per la Supercoppa Italiana: “Venerdì ci sarà una ulteriore assemblea per valutare le prime offerte e poi la prossima settimana chiuderemo tutto. La Supercoppa in Arabia Saudita? Abbiamo ricevuto una importante offerta che riteniamo di accogliere e che non riguarda solo la prossima edizione, ma anche gli anni avvenire. Trovo particolarmente interessante che ci sia interesse da parte di nuovi mercati nei confronti del mondo italiano”.

“Un possibile ritorno in corsa di Mediapro? L’accordo si è estinto alla mezzanotte – conclude Miccichè -. Una proposta come operatore privato? Il bando è aperto a tutti. Vedremo cosa arriverà. La caparra? Io sono ligio agli accordi che prevedevano una caparra e che quindi rimarrà nelle casse della Lega“.