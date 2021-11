MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dybala e il linguaggio delle maglie. Dopo Fella e la sua richiesta di matrimonio uno dei più bravi nel Palermo a “parlare con le maglie” è proprio l’ex Joya rosa. Lo riporta Carlo Brandaleone nel Giornale di Sicilia di oggi. Una scritta la dedicò al compagno della madre che lui stesso considerava come un padre.

In questi giorni di novembre poi (esattamente l’11), l’attuale attaccante della Juventus mostrò tutto il suo talento segnando i primi gol in rosanero. Lo fece nella sfida giocata contro la Sampdoria. Doppietta a soli 18 anni (primo giocatore nella storia del Palermo) e record: soltanto due calciatori più giovani erano riusciti a segnare più di una marcatura nella stessa gara in A.

Erano l’attuale calciatore del Monopoli Grandolfo che ne segnò tre e Pato del Milan (per lui, invece, due). Dybala giocò contro i blucerchiati in un’annata che già segnava la flessione del vecchio Palermo e per le assenze contemporanee per infortunio di Hernandez e Miccoli. I gol sono due perle in un’annata avara di soddisfazioni.

