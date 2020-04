E’ morto all’età di 72 anni Ezio Vendrame, ex calciatore del Vicenza degli anni ’70. Era afflitto da tempo da un tumore.

Originario del Friuli-Venezia Giulia, giocò anche nel Napoli e nel Padova. Era chiamato il ‘George Best italiano’ per la loro somiglianza fisica.

Dopo il ritiro, ha continuato la sua carriera nel mondo del calcio allenando le giovanili del Pordenone, del Venezia e della Sanvitese.

Il Vicenza, squadra per cui ha giocato di più, lo ha voluto ricordare tramite il proprio profilo Twitter.

ECCO IL POST

Ezio Vendrame: genio, icona e simbolo di un calcio che non esiste più. Vicenza era la sua seconda casa e aveva sempre nel cuore i tifosi biancorossi che aveva conquistato e deliziato con le sue giocate, per tre stagioni in Serie A dal 1971 al 1974.

— L.R. Vicenza Virtus (@LRVicenza) April 4, 2020