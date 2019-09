Inizia l’Europa League con due italiane (le due romane) ai nastri di partenza, ma la Lazio non parte bene, sprecando il vantaggio iniziale e perdendo per 2-1 in casa del Cluj, mentre la Roma cala il poker in casa contro i turchi del Başakşehir.

APOEL – Dudelange: FINALE 3 – 4 Marcatori: 36′ p.t. Sinani (D), 6′ s.t. Bernier (D), 9′ s.t. Pavlovic (A), 11′ s.t. De Vincenti (A) su rigore, 13′ s.t. Pavlovic (A), 27′ s.t. Stolz (D)

Qarabağ – Siviglia: FINALE 0 – 3 Marcatori: 27′ s.t. Hernandez (S), 33′ s.t. El Haddadi (S), 40′ s.t. Torres (S)

Dynamo Kyiv – Malmö: FINALE 1 – 0 Marcatori: 39′ s.t. Buyalskyy (DK)

Copenhagen – Lugano: FINALE 1 – 0 Marcatori: 5′ s.t. Santos (C)

Basilea – Krasnodar: FINALE 5 – 0 Marcatori: 9′ p.t. Bua (B), 40′ p.t. Bua (B), 7′ s.t. Zuffi (B), autogol Vilhena (B), 34′ s.t. Okafor (B)

Getafe – Trabzonspor: FINALE 1 – 0 Marcatori: 18′ p.t. Angel (G)

PSV Eindhoven – Sporting CP: FINALE 3 – 2 Marcatori: 19′ p.t. Malen (PSV), 25′ p.t. autogol Coates (PSV), 38′ p.t. Fernandes (S) su rigore, 3′ s.t. Baumgartl (PSV), 37′ s.t. Mendes (S)

LASK Linz – Rosenborg: FINALE 1 – 0 48′ p.t. Holland (L)



Rennes – Celtic: FINALE 1 – 1 Marcatori: 38′ p.t. Niang (R) su rigore, 14′ s.t. Christie (C) | Al 47′ s.t. espulso Bayo (C)

CFR Cluj – Lazio: FINALE 2 – 1 Marcatori: 35′ p.t. Bastos (L), 41′ p.t. Deac (C) su rigore, 30′ s.t. Omrani (C)

Eintracht Frankfurt – Arsenal: FINALE 0 – 3 38′ p.t. Willock (A), 40′ s.t. Saka (A), 43′ s.t. Aubameyang (A) | Al 34′ s.t. espulso Kohr (F)

Standard Liège – Vitória SC: FINALE 2 – 0 Marcatori: 21′ s.t. Hanin (SL), 46′ s.t. M’Poku (SL)

Porto – Young Boys: FINALE 2 – 1 Marcatori: 8′ p.t. Soares (P), 15′ p.t. Nsame (YB) su rigore, 29′ p.t. Soares (P)

Rangers – Feyenoord: FINALE 1 – o Marcatori: 24′ p.t. Ojo (R). Al 10′ p.t. Tavernier (R) sbaglia un rigore

Ludogorets – CSKA Mosca: FINALE 5 – 1 Marcatori: 11′ s.t. Diveev (CSKA) 3′ s.t. Wanderson (L), 5′ s.t. Lukoki (L), 7′ s.t. Keseru (L), 24′ s.t. Keseru (L), 28′ s.t. Keseru (L) su rigore

Espanyol – Ferencváros: FINALE 1 – 1 Marcatori: 10′ p.t. autogol Lopez (F), 15′ s.t. Vargas (E)

Wolfsburg – Oleksandriya: FINALE 3 – 1 Marcatori: 20′ p.t. Arnold (W), 24′ p.t. Mehmedi (W), 21′ s.t. Banada (O), 22′ s.t. Brekalo (O)

Gent – St-Étienne: FINALE 3 – 2 Marcatori: 2′ p.t. David (G), 38′ p.t. Khazri (SE), 43′ p.t David (G), 19′ s.t. autogol Perrin (G), 30′ s.t. autogol Kaminski (SE)

Roma – İstanbul Başakşehir: FINALE 4 – 0 Marcatori: 42′ p.t. autogol Caicara (R), 13′ s.t. Dzeki (R), 26′ s.t. Zaniolo (R), 48′ s.t. Kluivert (R)

Mönchengladbach – Wolfsberger: FINALE 0 – 4 Marcatori: 13′ p.t. Weissman (W), 31′ p.t. Leitgeb (W), 41′ p.t. Ritzmaier (W), 23′ s.t. Leitgeb (W)

Wolves – Braga: FINALE 0 – 1 Marcatori: 26′ s.t. Horta (B)

Slovan Bratislava – Beşiktaş: FINALE 3 – 2 Marcatori: 14′ p.t. Sporar (SB), 29′ p.t. Ljajic (B) su rigore, 46′ p.t. autogol Bozhikov (B), 13′ s.t. Sporar (SB), 48′ s.t. Ljubicic (SB)

Manchester United – Astana: FINALE 1 – 0 Marcatori: 28′ s.t. Greenwood (MU)

Partizan – AZ Alkmaar: FINALE 2 – 2 Marcatori: 13′ p.t. Stengs (AZ), 42′ p.t. Natcho (P) su rigore, 16′ s.t. Natcho (P), 22′ s.t. Boadu (AZ)| Al 27′ p.t. espulso Svensson (AZ)

