Le romane falliscono in Europa League. La Roma subisce la beffa al 93′, ripresa sul pari dal Borussia Monchengladbach con un rigore dubbio. La Lazio rovina tutto nel secondo tempo, facendosi iniziare dopo l’iniziale vantaggio con il gol di Lazzari. I giallorossi sciupano un’occasione per scappare in classifica, i biancocelesti sono ora distanti 3 punti dal secondo posto nel girone.

LE PARTITE E I RISULTATI:

Giovedì 24 Ottobre

AZ Alkmaar – FC Astana: FINALE 6 – 0 Marcatori: 39′ p.t. Koopmeiners (AZ), 43′ p.t. Boadu (AZ), 27′ s.t. Stengs (AZ), 38′ s.t. Koopmeiners (AZ), 40′ s.t. Sugawara (AZ), 47′ s.t. Idrissi (AZ)

Basaksehir – Wolfsberger AC: FINALE 1 – 0 Marcatori: 33′ s.t. Kahveci (B)

Besiktas – Braga: FINALE 1 – 2 Marcatori: 38′ p.t. Horta (BRA), 26′ s.t. Nayir (BES), 35′ s.t. Eduardo (BRA). | Al 29′ s.t. Ljajic (BES) sbaglia un rigore

CSKA Mosca – Ferencvaros: FINALE 0 – 1 Marcatori: 41′ s.t. Varga (F)

FC Porto – Rangers: FINALE 1 – 1 Marcatori: 36′ p.t. Diaz (P), 44′ p.t. Morelos (R)

Gent – Wolfsburg: FINALE 2 – 2 Marcatori: 3′ p.t. Weghorst (W), 24′ p.t. Joao Victor (W), 41′ p.t. Yaremchuk (G), 49′ p.t. Yaremchuk (G)

Ludogorets – Espanyol: FINALE 0 – 1 Marcatori: 13′ p.t. Campuzano (E) | Al 43′ s.t. espulso Lopez (E)

Partizan – Manchester United: FINALE 0 – 1 Marcatori: 43′ p.t. Martial (MU) su rigore

Qarabag – APOEL: FINALE 2 – 2 Marcatori: 13′ p.t. Quintana (Q), 29′ p.t. autogol Medvedev (A), 46′ p.t. Hallenius (A), 13′ s.t. Ailton (Q)

Roma – B. Monchengladbach: FINALE 1 – 1 Marcatori: 32′ p.t. Zaniolo (R), 48′ s.t. Stindl (BM) su rigore

Slovan Bratislava – Wolves: FINALE 1 – 2 Marcatori: 11′ p.t. Sporar (SB), 13′ s.t. Saiss (W), 19′ s.t. Jimenez (W). Al 43′ s.t. espulso Jota (W)

St. Etienne – Oleksandriya: FINALE 1 – 1 Marcatori: 8′ p.t. Gabriel (SE), 14′ p.t. autogol Gabriel (O)

Young Boys – Feyenoord: FINALE 2 – 0 Marcatori: 14′ p.t. Assale (YB) su rigore, 28′ p.t. Nsame (YB) su rigore

Arsenal – Guimaraes: FINALE 3 – 2 Marcatori: 9′ p.t. Edwards (G), 32′ p.t. Martinelli (A), 37′ p.t. Duarte (G), 35′ s.t. Pepe (G), 47′ s.t. Pepe (A)

Celtic – Lazio: FINALE 2 – 1 Marcatori: 40′ p.t. Lazzari (L), 22′ s.t. Christie (C), 44′ s.t. Jullien (C)

Dyn. Kyiv – FC Copenhagen: FINALE 1 – 1 Marcatori: 2′ p.t. Sotiriou (C), 8′ s.t. Shabanov (DK)

Francoforte – St. Liege: FINALE 2 – 1 Marcatori: 28′ p.t. Abraham (F), 28′ s.t. Hinteregger (F), 37′ s.t. Amallah (SL)

Getafe – Basilea: FINALE 0 – 1 Marcatori: 18′ p.t. Frei (B) | Al 29′ s.t. espulso Bua (B)

Malmo FF – Lugano: FINALE 2 – 1 Marcatori: 13′ Berget (M), 32′ p.t. Molins (M), 5′ s.t. Gerndt (L)

PSV – LASK Linz: FINALE 0 – 0

Rennes – CFR Cluj: FINALE 0 – 1 Marcatori: 9′ p.t. Deac (C). Al 5′ p.t. espulso Mendy (R), al 28′ p.t. Niang (R) sbaglia un rigore, al 1′ s.t. espulso Camavinga (R), al 37′ s.t. espulso Susic (C)

Siviglia – Dudelange: FINALE 3 – 0 Marcatori: 3′ s.t. Vazquez (S), 30′ s.t. Vazquez (S), 33′ s.t. El Haddadi (S)

Sporting – Rosenborg: FINALE 1 – 0 Marcatori: 25′ s.t. Bolasie (S)

Trabzonspor – Krasnodar: FINALE 0 – 2 Marcatori: 4′ s.t. Berg (K), 47′ s.t. Vilhena (K)

LEGGI ANCHE

I RISULTATI DELLA 3a GIORNATA DI CHAMPIONS LEAGUE