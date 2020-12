Massimiliano Favo è l’unico capitano del Palermo del dopoguerra ad aver alzato al cielo un trofeo: la Coppa Italia di Serie C nel 1993. In quell’anno, stagione 1992/93, i rosa vinsero anche il campionato e furono promossi in B.

Intervistato da Carlo Brandaleone per il Giornale di Sicilia, Favo racconta i segreti dietro quella promozione: “Non avevamo grandissime individualità, ma un gruppo di giocatori esperti e molto legato tra noi. Con i compagni di quell’anno abbiamo una chat su WhatsApp con cui ci sentiamo quasi giornalmente”.





Favo, nel corso della sua carriera, ha anche giocato nel Napoli di Maradona e partecipato al “battesimo” del Pibe de Oro in Italia: “Una giornata indimenticabile. Ho un ricordo bellissimo di Maradona, in allenamento faceva cose straordinarie, difficili anche da raccontare. Era una specie di paladino dei deboli. Prima di partire per il Messico nel 1986 ci salutò dicendo: vado a vincere il Mondiale”.

L’ex capitano rosa parla anche dell’attuale stagione: “Bari e Ternana hanno speso tantissimo. Palermo è una piazza difficile per i presidenti, ma io ho fiducia in Mirri e nella sua idea che bisogna entrare nel grande calcio dalla porta principale. Fa bene il Palermo a costruire un centro sportivo“.

LEGGI ANCHE

“LUCCA, UNA DOPPIETTA PER CANCELLARE LE CRITICHE”

PALERMO, LEGITTIME LAMENTELE CON L’ARBITRO

LUNGO STOP PER ALMICI, MA ROTTURA DEL CROCIATO SCONGIURATA?