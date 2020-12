Lorenzo Lucca si è tolto di dosso un peso enorme. Il giovane attaccante, contro la Viterbese, ha segnato due gol dopo aver vissuto un periodo difficile, tanto che dopo la prima rete l’esultanza è stata rabbiosa, a testimonianza del fatto che stava mal digerendo le critiche di questo inizio di stagione.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ricorda che Lucca, nel post-partita, ha preferito glissare in merito all’esultanza con la mano all’orecchio. Le immagini video, però, mostrano un labiale per nulla inequivocabile: “Non vi sento, non vi sento pezzi di m****“; il tutto mentre corre verso i compagni in panchina, sotto la tribuna che ospita i giornalisti.





Lucca, con questa doppietta, ha segnato i primi gol da professionista dopo un inizio di stagione un po’ sottotono, nonostante Boscaglia gli abbia comunque concesso il suo spazio. Il giovane attaccante ha giocato dal primo minuto contro l’Avellino e a Bisceglie, e (Covid-19 permettendo) è sempre entrato dalla panchina.

È interessante la variante con cui il tecnico lo ha schierato contro la Viterbese (e col Potenza), cioè al fianco di Saraniti. Due “torri”, quindi, per il Palermo, in fasi della partita dove i rosa spingono molto sugli esterni e mettono tanti cross dentro l’area di rigore.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LEGITTIME LAMENTELE CON L’ARBITRO

LUNGO STOP PER ALMICI, MA ROTTURA DEL CROCIATO SCONGIURATA?

MIRRI E IL CENTRO SPORTIVO: “SI PARTE IN ESTATE. DI PIAZZA DEI NOSTRI”