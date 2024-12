Fiorentina, Bove dimesso dall’ospedale: il centrocampista è tornato a casa

Edoardo Bove ha lasciato l’Ospedale Careggi di Firenze: il centrocampista ha subito un intervento chirurgico utile a installare il defibrillatore sottocutaneo dopo il brutto spavento subito durante Fiorentina – Inter.

Al 17′ minuto della partita, Bove si è accasciato sul terreno di gioco perdendo conoscenza: dopo minuti di paura il calciatore ha lasciato il terreno di gioco in barella e poi in ambulanza. Le buone notizie sulle sue condizioni sono arrivate qualche ora dopo, con la conferma che per il calciatore fossero esclusi danni cerebrali.

13 giorni dopo Bove torna a casa: sabato 14 dicembre è previsto un incontro al Viola Park con i suoi compagni della Fiorentina, poi l’inizio del suo percorso riabilitativo.