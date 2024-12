Gardini: “Siamo colpevoli e in difficoltà. Accettiamo tutte le critiche”

“Competenza, credibilità e coerenza“. Sono le tre parole pronunciate ieri dall’ad del Palermo, Giovanni Gardini, all’inizio del discorso tenuto durante il brindisi di ieri con i giornalisti al “Barbera”.

Tre parole che il dirigente ha voluto identificare col modus operandi del City Group, consapevole però che la situazione è più nera del previsto. “Ringrazio tutti voi per aver accettato il nostro invito per gli auguri di Natale – l’incipit dell’amministratore -. Ed è inutile nascondersi: non è un momento positivo e ne siamo consapevoli”.

“Siamo respondabili e, di conseguenza, accettiamo tutte le critiche e tutto quello che i risultati in campo non ci stanno dando. Abbiamo competenza, credibilità e coerenza e attraverso ciò fondiamo il nostro credo per portare il Palermo il più in alto possibile. Sappiamo dove dobbiamo arrivare, che siamo in difficoltà e le altre vanno più forte. Però noi continuiamo a lavorare e credere in ciò che facciamo”, conclude.