Dionisi: “Fatti tre passi indietro. Col Catanzaro possiamo riscattarci”

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Catanzaro, una partita delicatissima per i rosa, che devono riscattare la sconfitta di Carrara.

Il tecnico analizza ancora la partita contro la Carrarese, affermando che la squadra si era un po’ adagiata sugli allori dopo la vittoria con lo Spezia. Il Palermo è andato in ritiro (decisione della società) e col Catanzaro ha l’occasione di riscatto.

Spazio anche per i temi di formazione: Diakité è out, si sta valutando come sostituirlo (Buttaro/Peda o un cambio modulo). Brunori potrebbe tornare a giocare dal primo minuto.





ORE 11.02 – “Brunori titolare? Tutto dipende da come si allenano i ragazzi. La settimana scorsa l’ho visto più dentro il gruppo. Ha avuto alti e bassi dall’inizio, è un giocatore del Palermo, il capitano: dipende da come si allenerà”.

ORE 11.03 – “Diakité non ci sarà, poi uscirà il comunicato. Gomis e Blin saranno out, speriamo di rivederli il prima possibile. Non ci saranno Saric e Pierozzi. Non è detto che cambieremo modulo ma qualche valutazione la stiamo facendo”.

ORE 11.04 – “La prestazione di Carrara è stata la più brutta. Non sono un allenatore che non si arrabbia, in campo mi faccio sentire, con i miei modi. Sono molto arrabbiato della partita contro la Carrarese, abbiamo macchiato un trend positivo di prestazioni. A Carrara abbiamo fatto tre passi indietro, non uno. Ne siamo consapevoli. Non serve più parlare ma dimostrare. Col Catanzaro possiamo riscattarci”.

ORE 11.06 – “Avevo ‘alzato la voce’ già alla fine del primo tempo di Carrara, non è servito. Siamo andati in ritiro, è ovvio che la squadra ne ha preso coscienza. Serve dimostrarlo, non dirlo”.

ORE 11.07 – “I primi giorni della scorsa settimana ci siamo allenati a marce ridotte, questo non è successo questa settimana. La prestazione di Carrara non è stata da Palermo degli ultimi due mesi. Il modo migliore di rispondere è sul campo, in partita. Contro la Carrarese siamo stati un po’ pigri, la squadra aveva bisogno di uomini dentro l’area. Siamo stati imprecisi, 12 tiri tutti fuori: una conseguenza di come abbiamo approcciato la partita. Una squadra di Serie B non può giocare a marce ridotte”.

ORE 11.10 – “Il ritiro è stato una decisione della società, era maturata già dopo la partita con la Carrarese. Ci sta, dobbiamo essere consapevoli del momento. Ci siamo allenati molto meglio della scorsa settimana, la squadra era inebriata dal risultato con lo Spezia. Il Catanzaro ha perso molto meno di noi, ha un’identità, l’allenatore è bravo. Li rispetto, dovremo veramente essere una squadra che vuole il risultato a tutti i costi”.

ORE 11.11 – “Noi siamo al di sotto delle aspettative, il Catanzaro ha entusiasmo. La spinta è diversa, ma abbiamo qualità, è stimolante lavorare a Palermo. Sono contento di essere qui”.

ORE 11.12 – “A Carrara volevamo essere aggressivi, ma abbiamo giocato inconsciamente a marce ridotte. I ragazzi erano affranti, bisogna essere più responsabili. Sappiamo che questo è un periodo decisivo della stagione, bisogna affrontarlo a testa alta e con aggressività. La squadra dovrà riconoscersi, non voler perdere un duello. Per me l’importante è l’atteggiamento”.

ORE 11.14 – “Se guardiamo i numeri, nei gol fatti dobbiamo lavorare di più. Questo sta mancando per una responsabilità di tutti, non solo degli attaccanti. Brunori titolare con Le Douaron? È una possibilità, stiamo valutando. Gomes sta facendo un campionato molto positivo, non è un singolo errore che può inficiare il giudizio su un giocatore; è cresciuto tanto, la posizione in campo cambia poco. Gomes e Ranocchia possono giocare insieme”.

ORE 11.17 – “Di Francesco, Brunori e Insigne insieme? Non lo escludo. Noi dobbiamo essere arrabbiati. A Carrara siamo stati brutti. Siamo una squadra con qualità ma dobbiamo metterle in campo. Sono io il responsabile, non siamo una compagine di Serie A che gioca in B: dobbiamo arrivare prima sulla seconda palla”.

ORE 11.20 – “Ceccaroni diffidato? Non siamo una squadra fallosa, lo stiamo diventando e il fallo serve. Alle volte le ammonizioni servono, l’importante è essere determinati”.

ORE 11.21 – “Bagno di umiltà? Parlavo con tutti, me davanti. Col Catanzaro è uno scontro diretto, c’è poco da fare. Dobbiamo affrontare la partita con le nostre qualità, non dobbiamo piangere sul latte versato”.

ORE 11.22 – “Desplanches? Mi ha sorpreso in positivo dall’inizio della stagione, è uno dei più positivi. Ha fatto passi in avanti incredibili, sta facendo bene e deve continuare così. Lui ha carattere, sono molto contento di lui. Si allena bene e ha voglia di emergere”.

ORE 11.24 – “A Carrara abbiamo fatto la prestazione peggiore, venivamo da un trend di partite positive. Con la Carrarese è stata una doccia gelata. Ora conta solo la gara col Catanzaro”.

LEGGI ANCHE

PALERMO – CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI